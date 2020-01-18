Эмоциональный Михайлов не сдержался и сунул в рот Галкину продолговатый предмет

Поздравить мэтра отечественной эстрады пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. На торжестве побывали и друзья композитора – Алла Пугачева и Максим Галкин. Пока супруга юмориста угощалась закусками и танцевала с виновником праздника, ее муж решил доказать, что он тоже умеет петь и ненавязчиво присоединился к любимцу женщин – Стасу Михайлову.
Вместе знаменитости исполнили популярную композицию "Без тебя". Видеозаписью их импровизированного выступления Галкин поделился в Сети. По всей видимости, медиаперсоны вошли в раж, и эмоциональный Михайлов в какой-то момент почти сунул Максиму в рот микрофон. Впрочем, комедианта это не смутило.
Уже позже к своим гостям подтянулся и Игорь Николаев. Он обнял друзей и также принялся подпевать, после чего удалился к другим звездам отечественной эстрады, чтобы принять поздравления.
Как сообщает Пятый канал, знаменитый российский композитор Игорь Николаев 17 января отметил юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Со знаковой датой музыканта поздравили родственники, друзья и коллеги из мира шоу-бизнеса.
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