"Молодая Пугачева": народ не узнал изменившуюся Сашу Савельеву с бокалом

Исполнительница предложила в соцсети обсудить традиции Крещения. "Кто купался в проруби? И что для вас это купание? Духовный план или просто традиция?" – поинтересовалась у поклонников Саша Савельева.
На фото она предстала с длинной челкой, в халате и с бокалом вина. Многие были поражены тем, как Саша Савельева стала похожа на Аллу Пугачеву. "Молодая Пугачева", "Вылитая Алла Борисовна", "Тот неловкий момент, когда хочешь быть похожей на Дженнифер Лопес, а все сравнивают с Пугачевой", "Я тоже аж вздрогнула. Подумала, Пугачева!" "Точно – Пугачева в молодости!" – высказались подписчики.
Напомним, в декабре Саша Савельева вышла из декрета. В 2019 году звезда впервые стала матерью. Она не стала возвращаться в группу "Фабрика", а занялась сольным проектом. Кроме того, в этом году знаменитость изменила имидж. Певица выстригла челку, из-за чего ее перестали узнавать даже преданные поклонники.
Многие считают, что певице челка очень к лицу. "Красивая. Челка идет. Какую-то голливудскую звезду напоминает", "Невероятно обольстительная", "Ты такая классная и женственная", "Невероятная!" – восхищаются фолловеры Саши Савельевой.
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Историк Соколов