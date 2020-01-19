"Новую голову пришила?": народ в шоке из-за преобразившейся Пугачевой

В минувшую пятницу звезды российского шоу-бизнеса праздновали юбилей композитора Игоря Николаева. На 60-летии музыканта присутствовала его давняя подруга Алла Пугачева.
Фото с вечеринки в честь композитора опубликовала в личном "Инстаграм" хореограф Алла Духова. На снимке запечатлена Примадонна в компании других гостей. Алла Борисовна была на себя не похожа.
Поклонники не скрывали своего удивления. "Двойник?", "Совсем на себя не похожа!", "Может новую голову пришила?", "Ничего она не помолодела. Эти фото просто с ретушью", – рассуждали фанаты Аллы Пугачевой.
Вероятно, Примадонна готовилась к появлению на юбилее Николаева. Возможно, Алла Борисовна прошла курс омолаживающих косметологических процедур. Об этом сообщает 7 Дней.ru.
Напомним, Алла Пугачева и Игорь Николаев дружат с 1979 года. Для композитора артистка стала практически родственницей. Она является крестной матерью дочери Игоря – четырехлетней Вероники.
"Я – крестный отец ее дочери, мы, можно сказать, родня. Но никогда не перехожу на "ты". Не получается, не хочу, не вижу в этом потребности. И дело не в возрасте – разница у нас всего десять лет", – говорил Игорь Николаев об Алле Пугачевой ранее.
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