Проскурякова шокировала народ снимком Пугачевой без ног

Автор-песенник Игорь Николаев отметил свой юбилей в кругу близких и родных. Среди гостей оказалась и Алла Пугачева, чей внешний вид вызвал вопросы у общественности.

17 января свой юбилей отметил автор-песенник Игорь Николаев. Артисту, чьему перу принадлежат такие хиты как "Паромщик", "Странник", "Мельница", "Дельфин и русалка", "Малиновое вино", "Я не Рафаэль", исполнилось 60 лет. В честь круглой даты на Первом канале показали программу "Сегодня вечером", новый выпуск которой как раз был посвящен дню рождения Игоря Николаева.

За одним столом собрались не только сам именинник вместе с женой Юлией Проскуряковой, но и композитор Игорь Крутой, исполнители Валерий Леонтьев, Антон Зацепин, Юрий Титов, Ирина Аллегрова, Александр Кальянов, сестры Роуз, теннисистки Светлана кузнецова и Елена Дементьева и многие другие.

Разумеется, не осталась в стороне и Алла Пугачева, которая на протяжении многих лет не только плотно сотрудничает, но и дружит с Игорем Николаевым. Не обошлось и без праздничного банкета (но уже вне съемки). Юлия Проскурякова показала фотографии, сделанные во время посиделок.

"Отметили день рождения Игоря, было очень весело и классно!!! Спасибо всем, кто был с нами в этот праздничный вечер!!!😍💝 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила супруга Игоря Николаева. На снимках, помимо нее и именинника, запечатлены самые близкие и родные люди пары. В том числе и Алла Пугачева.

Для грандиозного мероприятия Примадонна выбрала черную кофту и темную длинную юбку в белый горошек. Образ артистка дополнила распущенными волосами и модной маленькой сумочкой, которую прикрепила к широкому поясу.