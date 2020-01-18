Николаев рассказал о сумасшедших ночах с Пугачевой

Композитор Игорь Николаев рассказал о сумасшедших ночах со своей давней подругой Аллой Пугачевой. Музыкант отметил, что они вместе вытворяли по-настоящему безбашенные вещи.



Алла Борисовна стала для исполнителя практически родней. Она является крестной матерью его дочери – четырехлетней Вероники. Звезды тесно общаются между собой. Впрочем, Николаев признается, что до сих пор не может перейти с Примадонной "на ты".

"Несмотря на то, что мы знакомы с 1979 года (то есть две трети моей жизни), не меняется мое отношение к ней. Я – крестный отец ее дочери, мы, можно сказать, родня. Но никогда не перехожу на "ты". Не получается, не хочу, не вижу в этом потребности. И дело не в возрасте – разница у нас всего десять лет. У меня сохранилась рефлексия 19-летнего мальчика, который пришел в коллектив Пугачевой, когда та была уже мегапопулярной артисткой... Я попал в такой креативный коллектив, который не просто исполнял песни советских композиторов, а экспериментировал", – цитирует Николаева издание StarHit.

Композитор отметил, что Пугачева не раз бывала у него в гостях, даже в то время, когда он был женат на своей первой супруге. Часто именно во время посиделок на кухне рождались какие-то хиты.

"Мы могли с Аллой в два-три часа ночи поймать на Тверской грузовик и отправиться в съемную квартиру на Алтуфьевском шоссе, которую мы снимали с первой женой", – честно признался Игорь. Он подметил, что это были сумасшедшие ночи вместе с Аллой Пугачевой.