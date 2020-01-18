Близость Пугачевой и Николаева на публике попала на видео

Торжество отмечали с размахом. На празднество прибыли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Примадонна – давняя подруга музыканта. Не обделил юбилей вниманием и продюсер Иосиф Пригожин. Он один из первых, кто опубликовал кадры с торжества Игоря Николаева.
Сперва продюсер поделился снимком с музыкантом, под которым поздравил его с юбилеем. Уже позже он выложил видео, на котором Примадонна и композитор запечатлены во время близости.
"Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей", – лаконично подписал публикацию супруг Валерии в своем инстаграм-аккаунте.
В ролике Пугачева и Николаев двигаются в такт музыке. Они танцуют под живое исполнение. Старые приятели о чем-то трогательно беседуют. Композитор для праздничного вечера оделся скромно. Он выбрал черный строгий костюм и синий тонкий джемпер. Алла Борисовна же напротив предпочла показать себя во всей красе. Она надела черную юбку в горошек и блузку ей в тон. Образ Примадонна дополнила стильным широким ремнем.
Поклонники бурно отреагировали на близость двух звезд. Они поздравили музыканта с юбилеем и пожелали ему счастья. За несколько часов видео с участием знаменитостей посмотрело больше 78,5 тысяч зрителей.
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