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Харламов избавился от живота после позорного момента с Утяшевой

Гарик Харламов. Фото: www.globallookpress.com
Комик и шоумен Гарик Харламов заметно сбросил вес. Звезда избавилась от "пивного" живота.
прочитано 1321 раз

В Москве состоялся премьерный показ картины "Эдуард Суровый: Слезы Брайтона", в котором Гарик Харламов сыграл главную роль. На мероприятии собрались звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Карина Мишулина, Глюкоза, Александр Ревва и другие.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

Харламов появился на красной дорожке в компании супруги, актрисы Кристины Асмус. Казалось, что в звездной паре царит идиллия. Да и сам Гарик выглядел посвежевшим.

Присутствующие отмечали, что комик, облаченный в футболку, джинсы и пиджак, заметно похудел. Артист наконец избавился от большого живота, который явно его не красил.

Отметим, что несколько месяцев назад на программу Comedy Club приходила гимнастка Ляйсан Утяшева. Спортсменка попросила Гарика Харламова отжаться от пола. Комик сделал попытку, а потом обессилено распластался на сцене. Гимнастка обещала помочь юмористу привести себя в форму, но, судя по всему, после позорного момента Харламов справился самостоятельно.

Напомним, недавно семья Гарика Харламова и Кристины Асмус пережила сильный стресс. На экраны вышел фильм "Текст", в котором артистка сыграла одну из главных ролей. Звезда участвовала в интимной сцене, из-за чего на нее набросились с критикой. Знаменитость даже обвиняли в том, что она неверна мужу. Гарика Харламова называли рогоносцем. Пара стоически перенесла травлю, пишет Teleprogramma.pro.

18 декабря 2019, 15:50
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ослеплен! Ослеплен!
Гость
Ответить
филя, карина, глюкоза и ревва, все под стать главным хероям бури в стакане.
Гость
Ответить
Опять ТэЭнТэхинские Голливуд обнулили! Ну, просто нет слов.
1

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