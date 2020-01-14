"Куда он так худеет?!": вид костлявого Павла Воли напугал россиян

Звездная пара совместила приятное с полезным. Помимо отдыха в США было решено организовать концерт для Павла Воли. За кулисами шоу гимнастка столкнулась с рэпером Бастой и его возлюбленной Еленой. Знаменитости сделали совместное фото.
Кадром супруга Павла Воли поделилась с поклонниками в "Инстаграм". У большинства пользоателей вид мужчины вызвал недоумение и тревогу. Фолловеры попросили спортсменку откормить исхудавшего мужа.
По мнению некоторых из подписчиков Утяшевой, Павлу Воле нужно набрать вес. Они набросились на телеведущую. "У Пашки уже ребра торчат!", "Кожа да кости – вот не зря говорят", "Откормите его уже!", "Что-то Павел подсдулся" (Орфография авторов сохранена – прим. ред.), "Васька силач и Пашка соломка!", "Ляйсан, у вас муж как тростинка, куда он так худеет?!", "Самого стройного надо хотя бы мясом кормить начинать, с сухарной диеты с водой пусть слезет", – написали россияне.
Примечательно, что ранее гимнастка заявила, что ей нравится баловать близких блюдами домашней кухни. При этом супруга Павла Воли отметила, что именно муж с удовольствием поглощает все ее кулинарные шедевры.
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