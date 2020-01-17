Дети плакали, а взрослые целовали руки: Цымбалюк-Романовская дала грандиозный концерт в Москве

Виталина Цымбалюк-Романовская везде фигурирует как "киевская пианистка", хотя что и где она играет, мало кто знает. Да и долгое время ей просто не давали выступать в Москве – концерт в Храме Христа Спасителя и Доме кино сорвали, в Кремлевский дворец она и соваться побоялась. Наконец, справедливость восторжествовала.

Еще недавно киевская пианистка жаловалась в интервью: "У меня два концерта сорвались. Это, конечно, неприятно. У меня же нет запрета на профессиональную деятельность. Если я поиграю Шопена или Моцарта, хуже от этого точно никому не станет". Она сожалела, что профессия и консерваторское образование ее не кормят. "Если я не могу выйти и сыграть, мне негде, – то нет, конечно. В данный момент. Но у меня есть предложения, просто сейчас не буду их озвучивать", – говорила Виталина.

Наконец-то стало известно, что это за предложения. Только что она дала грандиозный концерт для подопечных благотворительного фонда поддержки детства, юношества и здоровья "Благодатель". "Впервые после 3-летнего перерыва выступала перед детской аудиторией, а она самая требовательная, – призналась киевская пианистка. – Детки никогда не врут и не притворяются. Пьесы Роберта Шумана из цикла "Детские сцены" – гениальный повод для общения. Спасибо за приглашение поучаствовать, было невероятно трогательно".

Фортепианный цикл "Детские сцены" Шуман написал 1838 году и посвятил их любимой девушке Кларе Вик, с которой был в разлуке. Перебирая в памяти романтические моменты их взаимоотношений, композитор вспомнил слова Клары, что-де порой поступает как ребенок. Это высказывание зародило в нем идею создания цикла, впоследствии названого "Детскими сценами". Хотя композитор всегда подчеркивал, что произведение написано не для детей, а для взрослых, как напоминание им о счастливой беззаботной поре.

Интересно, о чем думала Виталина, когда играла их? Быть может, о счастливых годах жизни с Арменом Джигарханяном? Она относилась к нему как большому ребенку – баловала, заботилась, кормила из ложечки, одевала, сдувала пылинки.

Присутствовавшие на концерте Цымбалюк-Романовской уверяют, что дети слушали музыкальные пьесы, затаив дыхание. Многие даже плакали – так тронула их игра. А взрослые потом целовали знаменитой гостье руки и уверяли, что у нее божий дар, что это ангелы небесные поют, когда она своими музыкальными пальчиками порхает по белоснежным клавишам...