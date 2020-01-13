Российское правосудие взялось за киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую

Для многих россиян имя украинки Виталины Цымбалюк-Романовской стало притчей во языцех. Одни считают, что она посвятила лучшие годы Армену Джигарханяну и благодарят ее за подвиг самопожертвования. Другие же думают, что киевская пианистка якобы обобрала известного актера, поэтому мечтают увидеть ее в самодеятельности можайской женской колонии. Теперь для пересудов появился новый повод.

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