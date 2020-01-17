Избиение Ольги Бузовой любовником попало на видео: мужчина сделал заявление

Новостное издание сообщило, что в распоряжении редакции оказалось видео, на котором блогер избивает Ольгу Бузову. В качестве источника была названа близкая подруга телеведущей Яна Акру, которая помогала ей с выбором женихов в шоу "План Б".
Звездная пара зачитала часть новости в "Сторис" в "Инстаграм". При этом Давид Манукян и Ольга Бузова восхитились фантазией прессы. Их насмешила подобная информация.
Напомним, что роман с Манукяном певица подтвердила в конце декабря. О том, что пару связывает не только дружба, заговорили еще в августе. Тогда блогер снялся в клипе артистки на песню "Лайкер".
Как писали "Дни.ру", Ольга Бузова признала, что они с Давидом Манукяном живут вместе, и она счастлива. "До дрожи просто", – со слезами на глазах заверила знаменитость. Однако поклонники переживают за ведущую. По мнению некоторых из них, блогер пользуется чувствами теледивы.
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