Появились новые неожиданные подробности романа Бузовой и Манукяна

Певица Ольга Бузова наслаждается романом с блогером Давидом Манукяном. Однофамилец молодого человека высказался о том, что частенько нежные чувства в адрес телеведущей приписывают ему.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян рассказал, что в комментариях под различными статьями его подозревают в связи с Ольгой. По мнению обывателей, эксперт старается продвигать звезду отечественной эстрады.

"Изредка читаю комменты под статьями, в соцсетях под постами и в "Ютубе" под видео, которые посвящены мне. Я бы посоветовал всем этим комментаторам сказки сочинять. Такие таланты пропадают. Разумеется, основаны их "догадки" исключительно на слухах. Это словно отдельный "мир новостей". Чего только я там про себя не начитался", – рассказал Манукян в разговоре с корреспондентом Дни.ру.

Он подчеркнул, что сначала ходили слухи, будто бы депутат Алексей Митрофанов передал ему "опеку" над поющей телеведущей. Потом появились сплетни о том, что якобы директор Бузовой спонсирует пиар знаменитости.

"Сейчас новая модификация слухов. После того, как в ее жизни появился Давид Манукян, стали писать, что он мой племянник и дескать я теперь лоббирую интересы этой пары. Люди на полном серьезе пишут этот бред и похоже сами начинают в него верить. Иногда смеюсь в голос с этих "догадок", – подытожил Вадим.