Манукян сделал заявление о расставании с Бузовой

Сейчас молодые проводят отпуск в Таиланде. На отдыхе влюбленные фотографируются и записывают многочисленные видео. Бузова и Манукян постоянно демонстрируют идиллию в отношениях и не стесняются выставлять напоказ чувства.
Поклонники звездной пары были убеждены, что у них все хорошо, однако последний ролик вызвал немало вопросов. В кадре Бузова и Манукян обмениваются колкостями в адрес друг друга. Из-за этого фанаты решили, что у знаменитостей конфликт. Появились слухи об их расставании.
Как сообщает Пятый канал, блогер решил поставить точку в вопросе разрыва отношений с Ольгой. Он опубликовал видео, на котором иронично интересуется у возлюбленной: "Ты в курсе, что мы расстались?". Молодые в это время нежатся в бассейне.
Певица ответила ухажеру: "Что-то не заметно". Таким образом знаменитости высмеяли слухи о расставании. В конце ролика молодые целуются, давая понять, что о конфликте не может быть и речи. Вероятно, видео с колкостями было снято ради шутки постановочно.
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