Задолжавший больше миллиона любовник шикует на деньги Ольги Бузовой

Фанаты умоляют звезду бросить бойфренда, пока не поздно. Ведь Ольга Бузова готова терпеть любые унижения ради видимого счастья в личной жизни, а любовник этим пользуется, считают некоторые пользователи Сети.
В настоящее время ведущая шоу "Дом-2"
отдыхает с Манукяном в
Таиланде. Влюбленные остановились на вилле, аренда которой стоит около ста тысяч рублей в сутки. За это, по слухам, платит Ольга Бузова, сообщает "7Дней".
По некоторым данным, у любовника певицы полно долгов. Согласно данным базы приставов города Новосибирска, откуда родом Манукян, за ним числится целый список исполнительных производств. В общей сложности он задолжал властям больше миллиона рублей.
Поговаривают, что блогер завел роман с Ольгой Бузовой именно из-за денег. При этом, несмотря на то, что телеведущая не жалеет средств на общий досуг, мужчина не очень с ней любезничает. В ряде роликов он "стебался" над возлюбленной, критиковал ее фигуру, указывая на лишний вес.
Напомним, ранее любовник уже выставлял Ольгу Бузову в неприглядном свете. Он снял звезду в неопрятном виде, показав ее с отекшим лицом и беспорядком на голове.
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