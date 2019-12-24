Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

Создатели ныне модного у молодежи приложения подвели итоги года и, как оказалось, Крид далеко не зря завел себе эту программу для гаджета. На данный момент у него более 16 миллионов подписчиков, что говорит о высокой популярности. В связи с этим редакторы TikTok назвали его самым известным российским артистом приложения.
Среди самых популярных публикаций певца есть шуточное видео, на котором артист с грустным видом играет в настольный теннис сам с собой. Оно набрало 422 тысячи "лайков"от восторженных пользователей.
Следом за Егором неустанно следует поющая телеведущая Ольга Бузова. Ее аккаунт собрал 14,5 миллионов фанатов.
Примечательно, что в последнее время Ольга все чаще публикует в своем аккаунте совместные видео с блогером Давидом Манукяном, роман с которым приписывают певице. Так, популярность набрало видео, где они вслепую играют в игру "угадай, кто".
Следующим по списку идет рэпер Тима Белорусских. Он стал одним из самых любимых блогеров у пользователей приложенияTikTok. В ТОП-10 песен вошли его такие хиты как "Незабудка", "Витаминка" и "Аленка".
Впрочем, несмотря на всю популярность выше перечисленных звезд отечественного шоу-бизнеса, премию "Прорыв года" получил комедиант Михаил Галустян. Он набрал почти полмиллиона подписчиков всего за три недели. Найти его можно под псведонимом "Супержорик".
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