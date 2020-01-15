Алибасова сняли во время ласк с престарелой Федосеевой-Шукшиной

На странице Бари Алибасова в социальной сети "Инстаграм" появилось нежное домашнее фото с пятой женой. Продюсер на кухне страстно припал к груди актрисы и взял в рот большой сочный мандарин, демонстрируя, тем самым свои обширные способности. "Зимой рекомендуем мандарины, лучший способ набраться витаминов", – подписал смешной снимок Бари Каримович.
Поклонники такие ласки стариков оценили. Нравится им и ирония звезд, и их трепетное отношение друг к другу. Дай бог каждому в таком возрасте, как говорится, так жить!
Ранее основатель группы "На-На" похвастался, что исправно отдает супружеский долг престарелой Лидии Федосеевой-Шукшиной. Даже отравление средством для промывки труб "Крот" на мужской силе не сказалось! "У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает, – уверял тогда Бари Каримович. – С сексом у меня никаких проблем не было никогда. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает. Правда, интимничаем мы редко – из-за дочери Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью".
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