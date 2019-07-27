Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"

Бари Алибасов и его группа "На-На" стали гостями музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Легендарный продюсер впервые появился на публике после истории с отравлением средством для промывки труб. О сегодняшнем самочувствии он откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру".

Бари Каримович, как Вы относитесь к слухам, что вся это история с "Кротом" – не более чем пиар, который подогревал интерес к группе "На-На" накануне ее 30-летия?

Я лежал семь дней в реанимации в коме, о чем вы говорите! И жена Лида все это время с 9 утра до 9 вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы и надо, чтобы у него в руке было что-то живое". Плюньте в лицо тем, кто считает это пиаром. Эти слухи идиоты распускают.

Но многие думают, что у Вас была банальная алкогольная интоксикация, а Вы это отравлением "Кротом" выставили!

Я не пью уже лет 10. Вообще.

На многочисленных ток-шоу после этой нашумевшей истории хорошо потом заработали?

Ни копейки! А вот сын мой уверяет, что двадцать миллионов срубил. Врет, думаю. Я его прошу: "Подкинь мне хоть на лекарство!" Нет, не дает, исчез. С тех пор его даже не видел.

А многие Вас похоронили, некрологи опубликовали!

Ничего не читал, ничего не видел, ничего не знаю. Мне все равно, что там было про меня.

Когда Вы окончательно поправитесь, что Вам говорят врачи?

У меня пищевод узкий, осталось миллиметров семь, пища просто не проходит, поэтому проблема пропихнуть еду – приходится есть все протертое. Но уже привыкаю.

На потенции Ваша тяжелая болезнь не сказалась, надеюсь? Исправно отдаете Лидии Федосеевой-Шукшиной супружеский долг?

У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает. С сексом у меня никаких проблем не было. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает. Про совместных детей с ней не говорили пока, но надо подумать, сейчас это модно!