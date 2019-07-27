Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"

Бари Каримович, как Вы относитесь к слухам, что вся это история с "Кротом" – не более чем пиар, который подогревал интерес к группе "На-На" накануне ее 30-летия?
Я лежал семь дней в реанимации в коме, о чем вы говорите! И жена Лида все это время с 9 утра до 9 вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы и надо, чтобы у него в руке было что-то живое". Плюньте в лицо тем, кто считает это пиаром. Эти слухи идиоты распускают.
Но многие думают, что у Вас была банальная алкогольная интоксикация, а Вы это отравлением "Кротом" выставили!
Я не пью уже лет 10. Вообще.
На многочисленных ток-шоу после этой нашумевшей истории хорошо потом заработали?
Ни копейки! А вот сын мой уверяет, что двадцать миллионов срубил. Врет, думаю. Я его прошу: "Подкинь мне хоть на лекарство!" Нет, не дает, исчез. С тех пор его даже не видел.
А многие Вас похоронили, некрологи опубликовали!
Ничего не читал, ничего не видел, ничего не знаю. Мне все равно, что там было про меня.
Когда Вы окончательно поправитесь, что Вам говорят врачи?
У меня пищевод узкий, осталось миллиметров семь, пища просто не проходит, поэтому проблема пропихнуть еду – приходится есть все протертое. Но уже привыкаю.
На потенции Ваша тяжелая болезнь не сказалась, надеюсь? Исправно отдаете Лидии Федосеевой-Шукшиной супружеский долг?
У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает. С сексом у меня никаких проблем не было. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает. Про совместных детей с ней не говорили пока, но надо подумать, сейчас это модно!
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