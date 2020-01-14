"Я счастлива": Цымбалюк-Романовская сделала волнующее признание после расставания с Шаляпиным

В беседе с журналистами бывшая жена Армена Джигарханяна рассказала, что у нее имеется новый молодой человек. Однако раскрывать его личность девушка в ближайшее время не намерена.
"В моей жизни сейчас много чего происходит. Я счастлива. Мне всегда везло с людьми", – поведала знаменитость в разговоре с корреспондентами издания Teleprogramma.pro.
Она добавила, что никогда не живет ради шоу. В этом давно уже сомневаются злопыхатели. Цымбалюк-Романовскую часто подвергают критике, считая, что девушка пытается привлечь внимание к себе. Сама Виталина утверждает, что всегда может прийти на программу и поговорить на любую тему. Она также высказалась об отношениях с музыкантом Прохором Шаляпиным.
"Мы не расставались с Прохором. У нас просто были определенные договоренности. Что-то осуществилось, что-то – нет. Наши отношения никогда не были какими-то особенными", – отметила пианистка.
Напомним, что ранее в Кунцевский суд Москвы было подано два иска по невыполненным кредитным обязательствам Виталины Цымбалюк-Романовской. Истцы – бизнесмен Юрий Растегин и ООО "ПКФ "Орди".
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