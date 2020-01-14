Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской

"Станция Мордовлаг, поезд остановился, спуская пар. Конвой стоит полукругом перед первым вагоном, лают овчарки на поводках. Командир зачитывает фамилии. Зечки в платках со ступенек выскакивают на платформу и садятся на корточки. "Цымбалюк-Романовская, спускаемся! Села на корточки!" – пофантазировал один из комментаторов под публикацией "Дни.ру" о новых судебных тяжбах бывшей жены Армена Джигарханяна. Шутки шутками, а в последние дни нападки на киевскую пианистку участились. Впрочем, уголовное преследование ей не грозит. Новые иски – исключительно гражданско-правового характера, и максимум, что светит по ним, – штраф. прочитано 1550 раз В Кунцевский суд Москвы в конце 2019 года было подано два иска по невыполненным кредитным обязательствам Виталины Цымбалюк-Романовской. Истцы – бизнесмен Юрий Растегин и ООО "ПКФ "Орди". ПО ТЕМЕ Российское правосудие настигло киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка Юрий Растегин, как писала пресса, в свое время купил квартиру Армена Джигарханяна в Староконюшенном переулке столицы. Часть средств он якобы перевел на счет актера, а другую отдал наличными. Однако после развода с Виталиной артист неожиданно заявил, что ничего не получал. Предприниматель из гуманных соображений решил заплатить звезде еще раз, но уже по всем правилам. При чем тут Цымбалюк-Романовская, и куда делись деньги, предстоит выяснить. А пока вскрылись шокирующие сведения о киевской пианистке. Если верить данным Федеральной службы судебных приставов и официальному порталу судов общей юрисдикции Москвы, родилась Виталина Цымбалюк-Романовская не 8 декабря 1979 года, как все думали, а 8 июня 1978-го. В интернете, кстати, информация разнится. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Дек 2019 в 5:03 PST В декабре 2019-го многие поздравляли пианистку с 40-летием, а она благодарила. Оказывается, ей шел уже 42-й год... Какие еще секреты хранит Виталина Викторовна? Впереди нас ждет много интересного!

Иван Губкин 14 января 2020, 11:58 Автор:

ФОТОРЕПОРТАЖ Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном