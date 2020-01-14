Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской

В Кунцевский суд Москвы в конце 2019 года было подано два иска по невыполненным кредитным обязательствам Виталины Цымбалюк-Романовской. Истцы – бизнесмен Юрий Растегин и ООО "ПКФ "Орди".
Юрий Растегин, как писала пресса, в свое время купил квартиру Армена Джигарханяна в Староконюшенном переулке столицы. Часть средств он якобы перевел на счет актера, а другую отдал наличными. Однако после развода с Виталиной артист неожиданно заявил, что ничего не получал.
Предприниматель из гуманных соображений решил заплатить звезде еще раз, но уже по всем правилам. При чем тут Цымбалюк-Романовская, и куда делись деньги, предстоит выяснить. А пока вскрылись шокирующие сведения о киевской пианистке.
Если верить данным Федеральной службы судебных приставов и официальному порталу судов общей юрисдикции Москвы, родилась Виталина Цымбалюк-Романовская не 8 декабря 1979 года, как все думали, а 8 июня 1978-го. В интернете, кстати, информация разнится.
В декабре 2019-го многие поздравляли пианистку с 40-летием, а она благодарила. Оказывается, ей шел уже 42-й год... Какие еще секреты хранит Виталина Викторовна? Впереди нас ждет много интересного!
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