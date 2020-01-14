Навка поразилась вскрывшимися данными после ухода от Авербуха

Татьяна Навка участвовала в ледовых шоу, постановщиком которых был прославленный фигурист Илья Авербух. Однако когда она приняла решение уйти, то выяснила факты, которые ее глубоко поразили.

Все началось с того, что продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикацию газеты "Вечерняя Москва", в которой раскрывались размеры гонораров известных фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, участвующих в ледовых шоу. Первая выступает в постановке Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", вторая – в "Волшебнике страны Оз" Ильи Авербуха.

Издание со ссылкой на "Аргументы и факты" утверждает, будто Евгения Медведева получала 150 тысяч рублей за одно представление. В то время, как та же Алина Загитова за каждое выступление получала по десять тысяч долларов – то есть примерно 610 тысяч рублей. Яна Рудковская не смогла сдержать эмоций.

"Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания ((( По 3 шоу в день девочка катала, а это очень тяжело... Не все мужики выдерживают 3 шоу, не то, что такие хрупкие девочки! Мы более 2 шоу в день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они 3 шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!", – высказалась Яна Рудковская, которая о кухне ледовых шоу знает не понаслышке. Она занимается организацией программы "Лебединое озеро", в котором блистают ее муж, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, и их семилетний сын Александр.

Слова Яны Рудковской не без иронии прокомментировали авторы телеграм-канала "Героиня Татлера". "Яна Рудковская поражается скупости Ильи Авербуха. А уж от нее никто копейки лишней не получит". Также источник "подтверждает", какое удивление от вскрывшихся данных испытала Татьяна Навка, когда перестала сотрудничать с Ильей Авербухом. "Когда Татьяна Навка ушла от Авербуха, и сама стала продюсером своих шоу, вникла в процессы, она оказалась глубоко поражена тем, как сильно Илья на ней экономил", -передает телеграм-канал.