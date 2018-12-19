Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

В этом году продюсеры Первого канала отказались от съемок в павильонах с пластиковыми столиками и елками. Телевизионщики решили, что идеальным фоном для шоу "Новогодняя ночь" станут столичные улицы.

К примеру, фигуристке Татьяне Навке пришлось работать на заснеженной Триумфальной площади. Спортсменка, облаченная в белую шубу и вечернее платье, выглядела роскошно. Не смотря на снег, который летел в лицо, и сильный мороз, Татьяна излучала хорошее настроение. По задумке сценаристов, к Навку сопровождали молодые крепкие красавцы в праздничных костюмах.