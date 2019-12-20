"Для меня это развлечение": Навку сняли во время утех с Жасмин

Для телевизионщиков и артистов сейчас горячая пара – идут последние дни работы над новогодними огоньками. Практически на всех каналах будут петь и плясать Филипп Киркоров, Лолита, София Ротару. Не осиротят фанатов и Жасмин с Татьяной Навкой.

На Первом продолжают начатую три года назад традицию снимать новогоднюю программу в естественных декорациях столицы, похорошевшей при Сергее Собянине. В этом году к Красной площади, ГУМу и "Москве-Сити" добавились инновационный центр "Сколково", поезда и платформы Центральных диаметров.

Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка отправились на каток ВДНХ. В прошлом году на съемках "Новогодней ночи на Первом" сложился их дуэт. Теперь красавицы решили закрепить успех и исполнили русскую кавер-версию шлягера Pasadena.

Артисты балета скользили по льду с бенгальскими огнями в руках и создавали новогоднее настроение. Но вот незадача, на улице +4 и дождь. "Снег пошел!" – скомандовал режиссер, и искусственные хлопья закружились в воздухе.

"На ВДНХ я оказалась впервые за много лет, – призналась Жасмин. – Очень красивое место. Обязательно приду сюда с детками покататься на коньках".

"Конечно же, я не певица и не претендую на эту роль, – сказала Татьяна Навка. – Для меня это больше развлечение. Мне кажется, это очень здорово. И память о таких съемках сохранится на всю жизнь".