"Для меня это развлечение": Навку сняли во время утех с Жасмин

На Первом продолжают начатую три года назад традицию снимать новогоднюю программу в естественных декорациях столицы, похорошевшей при Сергее Собянине. В этом году к Красной площади, ГУМу и "Москве-Сити" добавились инновационный центр "Сколково", поезда и платформы Центральных диаметров.
Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка отправились на каток ВДНХ. В прошлом году на съемках "Новогодней ночи на Первом" сложился их дуэт. Теперь красавицы решили закрепить успех и исполнили русскую кавер-версию шлягера Pasadena.
Артисты балета скользили по льду с бенгальскими огнями в руках и создавали новогоднее настроение. Но вот незадача, на улице +4 и дождь. "Снег пошел!" – скомандовал режиссер, и искусственные хлопья закружились в воздухе.
"На ВДНХ я оказалась впервые за много лет, – призналась Жасмин. – Очень красивое место. Обязательно приду сюда с детками покататься на коньках".
"Конечно же, я не певица и не претендую на эту роль, – сказала Татьяна Навка. – Для меня это больше развлечение. Мне кажется, это очень здорово. И память о таких съемках сохранится на всю жизнь".
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