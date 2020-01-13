"Крутая девочка!": дочь-рокерша Леонида Агутина восхитила народ своим талантом

Живущая в Майами дочь музыкантов работает, учится, а еще играет и поет в рок-группе, для которой пишет музыку. Звездные родители, пришедшие на выступление Лизы, остались в восхищении.
Кадрами с концерта дочери Леонид Агутин поделился в "Инстаграм". "Ребенок наш жжет! Рок-н-ролл форева!) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) Группа Bruvvy Band! Родители в культурном шоке и довольны очень", – написал певец и снабдил свои слова фото их с супругой реакции.
Фолловеры согласились с исполнителем. "Крутая девочка! Огонь!", "Красотища! Гордость родителей?!", "Промурашило", "Какой Ледзепеллинище!", "Ребенок и родители на одной волне!", "Красотища!" — отреагировали россияне на видео Леонида Агутина.
Напомним, недавно Лиза отказалась от фамилии матери. Теперь она называет себя Лиз Холлоуэй. Отметим, при рождении она не получила фамилию отца, потому что Анжелика Варум и Леонид Агутин поженились лишь через год после рождения дочери.
Леонид Агутин и Анжелика Варум более 20 лет вместе. В 1999 году певица родила артисту дочь Лизу. Отметим, что у певца есть еще одна дочь, Полина, от предыдущих отношений. Леонид Агутин старается регулярно видеться с наследницами.
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