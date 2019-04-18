Сбежавшая от Агутина Варум загляделась на полуголых мужиков
Анжелика Варум поделилась с подписчиками роликом с отдыха в Тель-Авиве. На опубликованном в Instagram певице видео запечатлены игроки в настольный футбол на пляже.
"Настольный футбол))) Всем хорошего вечера!", - подписала публикацию Варум. Поклонники певицы признались – они даже не знали, что существует такой вид спорта.
Анжелика Варум и Леонид Агутин сыграли свадьбу в 2000 году. Пара часто посещает США – там живет их 20-летня дочь.
Пока Анжелика Варум прохлаждается в Израиле, Леонид Агутин готовит большой тур по России. В прошлом году певец отметил полувековой юбилей, и теперь решил подвести итоги творческой деятельности в турне по российским просторам.
Его супруга отметит 50-летие в этом году. Так что у Агутина еще одна забота – он обещал своей любимой жене на день рождения большой дом. Где находится новое жилище звездной пары, супруг Варум не признается.
Анжелика Варум недавно участвовала в студийной фотосессии с переодеваниями. Певица призналась, что с каждым годом энтузиазма для съемок у нее все меньше. Тем более что, по словам Варум, ей просто некогда этим заниматься.
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