Дочери Агутина и Варум приходится работать официанткой

Надежды фанатов не оправдались. Лиза Варум не приехала. 20-летняя наследница звезд живет в Америке. Девушка обещала вернуться в Москву и выступить с родителями, но немного позже – в декабре.
Анжелика Варум поведала, что Лиза считает своим домом США. Там она учится, работает, занимается музыкой, там ее друзья.
"В России для нее все интересно и ново. В качестве ознакомления ей здесь нравится. Но для жизни, чтобы переехать сюда окончательно, – думаю, нет. Ей будет непросто адаптироваться в нашей стране", - говорит певица.
У Лизы Варум есть собственная рок-группа, с которой она выступает. Пока концертная деятельность не приносит дохода девушке. Дочери российских звезд приходится самой добывать средства. Она совмещает учебу с работой официанткой в ресторане.
"Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такое заработать двадцать долларов за смену. Мне кажется, это очень правильно", – цитирует Анжелику Варум Sobesednik.ru.
Певица говорит, что часто летает к наследнице – раз в полтора-два месяца она наведывается в гости. По словам Анжелики Варум, с Лизой надо заранее договариваться о встрече – девушка она очень занятая.
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