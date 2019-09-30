"Потеря девственности, так сказать": Виторган рассказал о жизни после развода с Собчак

В "Сторис" своего "Инстаграм" артист открыл рубрику "Вопрос-ответ". Максим Виторган отметил, что впервые таким образом общается с поклонниками.
"Воскресенье. Еврейский Новый год. Смена до поздней ночи. Давайте попробуем с вопросами, кому делать больше нечего. Первый раз. Потеря девственности, так сказать. Кто первый?" – написал Виторган.
Кто-то из подписчиков Максима поинтересовался, как ему живется после развода с телеведущей Ксенией Собчак: "Как оно, новая жизнь?". В ответ артист намекнул, что у него появилась новая возлюбленная, поэтому все отлично. "Новая жизнь не оно, а она!" – подчеркнул Максим Виторган.
Говоря о новой пассии, артист, судя по всему, имел в виду артистку Нино Нинидзе, с которой встречается уже несколько месяцев. К слову, 28-летняя зазноба тоже написала Максиму Виторгану. Правда, актриса решила не задавать лишних вопросов. "Я первая!" – написала Нино. "Да, малышка", – ответил ей Максим.
После экс-муж Ксении Собчак рассказал, что главное – быть счастливым. Счастье для Максима Виторгана – это гармония во всем. Артист признался, что в его жизни есть место чуду, однако на него он никогда не рассчитывает.
"Если бы в жизни можно было исправить что-то одно, что бы это было?" – спросил у актера интернет-обыватель. "Я бы не дал обезьяне взять палку, чтобы сбить банан. Пусть сбивает силой мысли. Вот и посмотрим, куда двинется человечество", – ответил Максим Виторган.
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