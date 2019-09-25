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"Непотребная бабища": спихнувшая сына Собчак получила хорошую оплеуху

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com.
Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление Эммануила Виторгана. Актер высказался по поводу своей экс-невестки Ксении Собчак. По мнению обозревательницы, артист вряд ли кого-то удивил.
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"То, каким растет внук – заслуга Максима. Ксюша очень занятой человек. Он и старших детей хорошо воспитал", – процитировала слова Виторгана-старшего Лена Миро в своем ЖЖ.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Обозревательница считает, что в этом достаточно сдержанном высказывании сквозит упрек в сторону Собчак. Якобы теледива совсем не занимается воспитанием единственного сына, поэтому все заботы о маленьком Платоне взял на себя его отец – актер Максим Виторган.

Миро подчеркнула, что ранее уже писала, что Ксения Собчак – "мать-кукушка". Лена даже процитировала саму себя: "За две недели, которые прошли после родов, Собчак побывала на: медиафоруме, премии "Женщина года", на премьере какого-то российского говно-фильма – там она была с мужем, на задорной вечеринке Водяновой, на аукционе – тоже с мужем, у Бондарчуков, на концерте Сплин и в других местах".

Красивые кадры в "Инстаграм" о том, какой Ксения Собчак отличный родитель, – это спектакль, постановка, рассчитанная на недалекую аудиторию. По мнению блогера, "адекватные" люди не могут не заметить, что знаменитость сына практически не видит.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

"Максимум, на что хватило этой непотребной бабищи – спихнуть ребенка бывшему мужу, а самой ускакать в стойло к другому. Так что, простите, дедушка Виторган не сказал ничего нового и сенсационного: да, воспитанием занимается Максим, пока Ксения где-то шляется", – получила хорошую оплеуху Ксения Собчак от Лены Миро.

25 сентября 2019, 07:26
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