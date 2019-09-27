"На спине!": Виторган похвастался достижениями сына Собчак

В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовала короткий ролик. Максим Виторган заснял, как маленький Платон осваивает сложную технику плавания в совсем не детском бассейне. "На спине!" – кратко подписал видео гордый отец.
Отметим, что малыш уверенно держится на воде. Платон уже обходится без спасательного жилета и нарукавников – из инвентаря только специальные очки.
Платон Виторган-Собчак начал учиться плаванию в грудничковом возрасте. Еще до года мальчик стал задерживать дыхание и нырять, сообщает Cosmo.ru.
Судя по соцсетям, Максим Виторган много времени уделяет сыну. В день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова артист катал сына на машине по Москве.
Недавно актер вывез сына и возлюбленную Нино Нинидзе за город. Там на зеленой лужайке Максим Виторган и Платон играли в футбол. Бывший муж Ксении Собчак сыном остался доволен. Оказывается, мальчик уже умеет отбирать мяч у противника.
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