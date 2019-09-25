"Хорошо знала": мать Нинидзе высказалась о романе дочери с Виторганом

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом. Знаменитая актриса отметила, что не имеет ничего против отношений пары.

Журналистам удалось поговорить со звездой фильма "Небесные ласточки" на фестивале "Амурская осень" в Благовещенске. Ия Нинидзе вошла в список гостей мероприятия. Советская артистка, чей пик популярности пришелся на конец 70-х годов, рассказала, что новый избранник Нино ей очень нравится.

"Я только за! Я и маму Максима – Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом – Эммануилом Виторганом прекрасно знакома", – рассказала Ия корреспондентам издания StarHit.

Женщина поведала, что сейчас Нино, даже будучи в отношениях, прекрасно общается со своим бывшим супругом. Артистка уточнила, что по ее мнению, с бывшими нужно расставаться на позитивной ноте, какие бы в прошлом претензии пара не имела друг к другу.

"Кирилл Плетнев, несмотря на расставание с моей Нино, остался вхожим в наш дом. Заботится о своем сыне и моем внуке Сандро, отдыхает с ним, гуляет," – дополнила Нинидзе-старшая.

Она отметила, что Нино и Кирилл расстались как "цивилизованные люди". Такому подходу к бракоразводному процессу Ия оказалась очень рада. На волне разговора звезда "Небесных ласточек" даже вспомнила о своих отношениях с экс-мужьями. Она рассказала, что у нее было трое спутников жизни, к которым она до сих пор испытывает дружественные чувства.



Напомним, что ранее Максим Виторган и Нино Нинидзе скрывали свой роман от общественности. Пара сторонилась камер, хотя в июле на одном из спектаклей папарацци удалось застать возлюбленных вместе. Вчера молодые официально продемонстрировали свою любовь поклонникам – на дне рождения радиостанции "Эхо Москвы" Виторган и Нинидзе в открытую позировали фотографам.