"Купите, нам покажите, хотим все знать!": народ требует опубликовать фото Заворотнюк в реанимации

Накануне многим российским новостным порталам поступило любопытное письмо. Бывшая работница медицинского учреждения, где сейчас проходит лечение Анастасия Заворотнюк, предложила журналистам купить у нее видеозаписи.
"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года", – сообщила она, а после поинтересовалась о гонораре.
К сожалению для любительницы наживы, ни одно издание, в числе которых были и "Дни.ру", покупать записи с Анастасией Заворотнюк в главной роли не согласились. Журналисты лишь обнародовали факт продажи.
Новости о том, что кто-то пытается обогатиться за счет изможденной раком артистки вызвали бурю эмоций у пользователей Сети. Многие винили в прессу, в том, что происходит вокруг Анастасии Заворотнюк.
"А кто это породил? Твари – журналюги которые это все покупают, такие как Малаховы, Шепелевы и им подобные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – негодовали поклонники артистки.
Некоторые желали адских мук всем тем, кто осмелился нагреть руки на горе Анастасии Заворотнюк и ее семьи. "Эти деньги счастья этой даме не принесут. За все в этой жизни придется платить. Ну решила она таким образом заработать деньги, а журналисты хайпануть и пропиариться, ну и пусть они потешутся. Только потом не надо спрашивать – за что мне это все? А вот за это! Бог этой мерзавке судья!" – рассуждают пользователи Сети.
К слову были и те, кто требовал выкупить изображения Анастасии Заворотнюк и продемонстрировать народу. Мол, нас уже ничем не удивишь.
"А что никто не кричал когда опубликовали фото больной Жанны лежащую на каталке в аэропорту, лысую Полищук в окне больницы сфотографировали и выставили. Гундареву, на кресле-каталке показали из кустов? Чего ж все молчали? Уже столько этих фото умирающих повыставляли, что ничем уже не удивить", "А где фото? Не ваши рассуждения о морали интересуют, а фото", "Фото и видео в студию!! Чей то мы Фриску мыли, фото обсуждали, все жевали, участвовали во всех разборках, Малахову будет что на своей помойке обсуждать))) чем Наська лучше? Хотим вот лицезреть все видео изменения и страдания. Все перед лицом смерти одинаковые, больные и страшные. Нет, однозначно, не жлобитесь, купите, нам покажите, хотим все знать!!!! Даешь страшное видео))) Даешь обсуждения!!" - писали интернет-обыватели.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Русская и африканец
Девчонки, помогите придумать!
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Люблю шашлыки.
Ксения Собчак наш будущий президент?