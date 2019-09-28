"Купите, нам покажите, хотим все знать!": народ требует опубликовать фото Заворотнюк в реанимации

Вести о том, что особо предприимчивые люди хотят продать журналистам видео и фото Анастасии Заворотнюк на больничной койке, породило жаркие споры в Сети. Мнения интернет-обывателей разделились: кто-то требует обнародовать скандальные кадры, другие проклинают тех, кто осмелился снять борющуюся за жизнь артистку на скрытую камеру.

Накануне многим российским новостным порталам поступило любопытное письмо. Бывшая работница медицинского учреждения, где сейчас проходит лечение Анастасия Заворотнюк, предложила журналистам купить у нее видеозаписи.

"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года", – сообщила она, а после поинтересовалась о гонораре.

К сожалению для любительницы наживы, ни одно издание, в числе которых были и "Дни.ру", покупать записи с Анастасией Заворотнюк в главной роли не согласились. Журналисты лишь обнародовали факт продажи.

Новости о том, что кто-то пытается обогатиться за счет изможденной раком артистки вызвали бурю эмоций у пользователей Сети. Многие винили в прессу, в том, что происходит вокруг Анастасии Заворотнюк.

"А кто это породил? Твари – журналюги которые это все покупают, такие как Малаховы, Шепелевы и им подобные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – негодовали поклонники артистки.

Некоторые желали адских мук всем тем, кто осмелился нагреть руки на горе Анастасии Заворотнюк и ее семьи. "Эти деньги счастья этой даме не принесут. За все в этой жизни придется платить. Ну решила она таким образом заработать деньги, а журналисты хайпануть и пропиариться, ну и пусть они потешутся. Только потом не надо спрашивать – за что мне это все? А вот за это! Бог этой мерзавке судья!" – рассуждают пользователи Сети.

К слову были и те, кто требовал выкупить изображения Анастасии Заворотнюк и продемонстрировать народу. Мол, нас уже ничем не удивишь.

"А что никто не кричал когда опубликовали фото больной Жанны лежащую на каталке в аэропорту, лысую Полищук в окне больницы сфотографировали и выставили. Гундареву, на кресле-каталке показали из кустов? Чего ж все молчали? Уже столько этих фото умирающих повыставляли, что ничем уже не удивить", "А где фото? Не ваши рассуждения о морали интересуют, а фото", "Фото и видео в студию!! Чей то мы Фриску мыли, фото обсуждали, все жевали, участвовали во всех разборках, Малахову будет что на своей помойке обсуждать))) чем Наська лучше? Хотим вот лицезреть все видео изменения и страдания. Все перед лицом смерти одинаковые, больные и страшные. Нет, однозначно, не жлобитесь, купите, нам покажите, хотим все знать!!!! Даешь страшное видео))) Даешь обсуждения!!" - писали интернет-обыватели.