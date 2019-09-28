"Дна нет": жаждущих нажиться на тяжелобольной Заворотнюк пристыдили

Информация о продаже эксклюзивных больничных фотографий и видеозаписей Анастасии Заворотнюк вызвала волну возмущения в прессе. Политолог Армен Гаспарян прокомментировал шокирующую новость.

По мнению журналиста, поступок бывшей сотрудницы клиники можно охарактеризовать словами "дна нет". Общественный деятель усомнился в том, что у женщины есть "хоть какие-то элементарные представления" о христианских или нравственных основах общества.

"Я не знаю вообще, что должно быть в голове у человека, который снимает тяжело больную женщину, борющуюся за жизнь, делает не просто фотографии, а еще и снимает видео и после этого предлагает СМИ купить у нее эти фотографии", – выразил свое мнение Армен Гаспарян.

Эксперт добавил, что не будет сильно удивлен, если все же шокирующие кадры опубликуют СМИ. Ведь журналисты всегда гонятся за "откровенным хайпом". "А что может быть сейчас в данном случае для обывателя более хайповым, чем история с Заворотнюк?", – цитирует политолога "Царьград".

Напомним, накануне с редакцией "Дни.ру" связалась бывшая сотрудница медицинского учреждения, где сейчас находится Анастасия Заворотнюк. Женщина рассказала, что у нее есть больничные фото и видео тяжелобольной артистки, которые она готова передать "за вознаграждение".