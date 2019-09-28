"Дна нет": жаждущих нажиться на тяжелобольной Заворотнюк пристыдили

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Суббота 28 сентября
Лента новостей
14:48
Народный артист России напал с ножом на врача
14:38
Володин выразил соболезнования близким и коллегам Захарова
12:27
Умер режиссер Марк Захаров
10:01
"Можно только молиться о ее душе": Волочкова обратилась к поклонникам Заворотнюк
08:17
Зеленскому врезали за позорное выступление в ООН
06:27
"Женственная красота": 30-летнюю Муцениеце облобызали с ног до головы
04:14
"Перестирывать грязное белье": опозорившемуся Малахову порекомендовали взять пример с Урганта
02:00
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
00:04
"Все сходим с ума": Пригожин взорвался после появления развратного видео
22:28
В Екатеринбурге экстренно сел самолет
22:20
Боится до чертиков: раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко
22:19
"Ты бессилен!": известная певица высказалась в адрес мужа Заворотнюк
22:01
Слюнявый дамский угодник: Маркл раскрыла неожиданное прозвище сына
21:53
Стало известно о тренировках освободившегося Кокорина
21:50
"Жара-жаришка!": Лобода показала максимальный уровень сексуальности
21:26
"Как вы могли?": к обвенчавшим глумливую Собчак священникам появились вопросы
21:24
Недавно оправившийся после больницы Джигарханян вышел в свет
21:12
"Такая глупость!": возмущенный Джигурда высказался о запрете курения на балконах
21:08
В Удмуртии подросток погиб в страшной аварии с мотоциклом
20:46
"Мамочке спасибо": Кудрявцева проговорилась об отношениях с несостоявшейся тещей
20:38
"Лечить уже было поздно": Малахов рассказал о пережитом потрясении Заворотнюк
20:30
На станции "Киевская" под поезд упал пассажир
20:02
Жительница Уфы разбила автомобиль соседа чайником
19:54
Захарова ответила на "русский след" в скандале Трампа с Зеленским
19:40
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
19:15
"На спине!": Виторган похвастался достижениями сына Собчак
19:12
"Я больше так не хочу!": Седокова открыто заявила о своих желаниях
19:02
"Проснись, у тебя сын!": русская модель взывает к совести бросившего ее короля Малайзии
18:53
Актер ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
18:45
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
18:01
Меган Маркл знает? Прикрывший гениталии принц Гарри рискнул жизнью
17:31
Канделаки досталось за домашнее насилие
17:21
Русский Север очистят от нелегальных свалок
17:02
Народ молится о погибшей звезде сериала "Физрук"
16:55
"Морская нимфа": мокрая Старшенбаум привела россиян в дикий экстаз
16:35
"Для меня она – близкий человек": вдова Караченцова высказалась о Пугачевой
16:20
"На Маяк съезди": Бузова поделилась неожиданными подробностями личной жизни
16:18
Объявлено о бегстве трусливого Порошенко за границу
16:15
Кожевникова забыла надеть бюстгальтер на показ нижнего белья
16:07
"Никогда такого не будет!": предложение Пугачевой привело в бешенство известного поэта-песенника
15:42
Звезду "Глухаря" экстренно госпитализировали
15:27
Акиньшина продемонстрировала блудодеяние
15:13
"Крутяк": Дайнеко потрясла россиян своими ягодицами (видео)
15:10
Дума передаст материалы по Deutsche Welle правоохранителям
15:02
Эксцентричная Волочкова оказалась на "Битве экстрасенсов"
14:47
"Ты же мать!": Пынзарь взбудоражила россиян пикантным снимком
14:45
В Петербурге собака помогла поймать извращенца
14:45
"Были надежды": в России указали на причину бед Украины
14:25
"Люблю тебя до неба!": Батрудинов публично признался в своих чувствах
14:19
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
14:11
Сексуальная Подольская возбудила россиян своими прелестями
14:02
Фриске вынуждена оставить зарубежный бизнес и вернуться к родителям
13:56
Применили силу: Зеленский угодил в чудовищный скандал
13:41
Соратников Зеленского втянули в гей-скандал
13:17
"Божественная": Киркоров нежно поздравил Лорак
13:04
"Снимите это немедленно!": Галкина пропесочили в хвост и гриву
13:01
Оплевал весь народ: униженные киргизы требуют извинений от нахала Малахова
12:43
"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей
12:42
"Придаток Путина": Лукашенко оскорбили в прямом эфире
12:34
Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео
12:31
"Спасибо за любовь": Гузеева спровоцировала слухи о романе со знаменитым артистом
12:30
Виктория Боня лишилась обоняния из-за беременности
12:27
Бузова выпросила бриллианты у несовершеннолетнего
12:22
Грузовик-ассенизатор насмерть сбил ребенка под Москвой
12:18
Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"
12:16
Станислав Попов: Кубок мира станет настоящим праздником латиноамериканского танца
12:05
Припертый к стенке Порошенко решился на отчаянный шаг
11:49
Гороскоп на неделю
11:41
"Метания надо прекратить": на Украине призвали отказаться от истории
11:33
"Несколько часов плачу": у Тодоренко случилась истерика из-за сына
11:25
Появились шокирующие больничные фото и видео умирающей от рака Заворотнюк
11:15
Страдающий от смертельной зависимости Шнуров сорвался на мат
11:12
Асмус нежно прижалась к Михалкову после слухов о разводе
11:02
Подхалиму Лукашенко прилюдно влепили смачную пощечину
10:47
Хлебнул достаточно: Михаил Шац едва не задохнулся под водой (видео)
10:43
"Сердцеед": особенного сына Бледанс сняли с подружкой
10:40
Выявлена опасность чайных пакетиков
10:34
Порошенко бросился в ноги Меркель и Макрону
10:30
12 человек на борту: на Волге загорелось судно
09:49
Уже есть: Лукашенко сделал заявление о преемнике
09:44
Жесткое задержание "главного вора России" попало на видео
09:42
"В церковь просто плюнули": грешницу Собчак растерзали за венчание с Богомоловым
09:34
Лорак закидали камнями накануне дня рождения
09:25
Хамоватый Зеленский серьезно подставил Украину
09:18
Навке смачно врезали после скандала с уходом мужа Заворотнюк
09:13
В Москве наградили успешных женщин
09:01
"Ужас": растолстевшая Меган Маркл вызвала шок
08:46
Самая опасная зона: появились кадры из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
08:19
"Сложно об этом говорить": страшная правда о Лазареве шокировала Кудрявцеву
08:12
Две россиянки устроили драку на вылетевшем из Москвы лайнере
08:07
"Пошли вы в ****": Аверин взорвался после дебоша на рейсе "Аэрофлота"
08:04
Рассекречен тайный телефон Путина
06:08
Маркл с другими мужчинами: опубликованы компрометирующие фото
04:21
"Она предвидела": всплыли жуткие подробности гибели принцессы Дианы
02:25
Звезда шоу "Дом-2" пережила клиническую смерть
00:03
"Стремно, старит": Терешина явилась в новом амплуа
23:11
"Ее хотят": Анастасию Волочкову приравняли к Софи Лорен
23:10
В общежитии в Чертаново открыли стрельбу
22:48
"Накалена до предела!": вскрылась вся правда о дочери Заворотнюк
22:30
Готовит оккупацию: Тимошенко разоблачила прохиндея Зеленского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Куда сходить в Москве: афиша на неделю
Парламенты России и Китая будут вместе бороться с вмешательством извне
Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни
"Душа просится в пляс": Чеховой наконец-то предложили достойную работу
Ковальчук попала в серьезное ДТП
"Время работает не на нас": появилась информация о смерти Заворотнюк
Шоу-бизнес

"Дна нет": жаждущих нажиться на тяжелобольной Заворотнюк пристыдили

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Информация о продаже эксклюзивных больничных фотографий и видеозаписей Анастасии Заворотнюк вызвала волну возмущения в прессе. Политолог Армен Гаспарян прокомментировал шокирующую новость.
прочитано 245 раз

По мнению журналиста, поступок бывшей сотрудницы клиники можно охарактеризовать словами "дна нет". Общественный деятель усомнился в том, что у женщины есть "хоть какие-то элементарные представления" о христианских или нравственных основах общества.

ПО ТЕМЕ

"Можно только молиться о ее душе": Волочкова обратилась к поклонникам Заворотнюк

"Ты бессилен!": известная певица высказалась в адрес мужа Заворотнюк

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Я не знаю вообще, что должно быть в голове у человека, который снимает тяжело больную женщину, борющуюся за жизнь, делает не просто фотографии, а еще и снимает видео и после этого предлагает СМИ купить у нее эти фотографии", – выразил свое мнение Армен Гаспарян.

Эксперт добавил, что не будет сильно удивлен, если все же шокирующие кадры опубликуют СМИ. Ведь журналисты всегда гонятся за "откровенным хайпом". "А что может быть сейчас в данном случае для обывателя более хайповым, чем история с Заворотнюк?", – цитирует политолога "Царьград".

Напомним, накануне с редакцией "Дни.ру" связалась бывшая сотрудница медицинского учреждения, где сейчас находится Анастасия Заворотнюк. Женщина рассказала, что у нее есть больничные фото и видео тяжелобольной артистки, которые она готова передать "за вознаграждение".

Автор: 28 сентября 2019, 15:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да надоели с этой актрисулькой. Может хлтите как Началову на Троекуровсеое пристрлить? Или бери выше как Захарова на яНоводеаичье?
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленскому врезали за позорное выступление в ООН
Боится до чертиков: раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко
Объявлено о бегстве трусливого Порошенко за границу
Дума передаст материалы по Deutsche Welle правоохранителям

Шоу-бизнес

"Дна нет": жаждущих нажиться на тяжелобольной Заворотнюк пристыдили
49-летний рыжий из "Иванушек" высказался о романе с 21-летней моделью
"Светлая память": страшная трагедия пришибла Собчак
Непростой выбор стал судьбоносным для Анастасии Заворотнюк

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей
Станислав Попов: Кубок мира станет настоящим праздником латиноамериканского танца
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Шоу-бизнес

Появились шокирующие больничные фото и видео умирающей от рака Заворотнюк

Медперсонал снял актрису на телефон
Шоу-бизнес

"Женственная красота": 30-летнюю Муцениеце облобызали с ног до головы

Артистка искупалась в лучах славы
Шоу-бизнес

Известный блогер открестился от романа с Бузовой

Общественному деятелю оборвали телефон
Шоу-бизнес

"На всю страну целуешь мужские гениталии": Тодоренко прилюдно прошлась по Успенской

Поклонники певицы были возмущены

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

"Как после бомбежки": Крымский мост в ямах шокировал народ
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
Умер Михаил Горбачев
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru