Непростой выбор стал судьбоносным для Анастасии Заворотнюк

Как оказалось, ради появления на экранах артистка пожертвовала работой в театре самого Олега Табакова. Как-то из-за съемок Анастасия Заворотнюк сорвала спектакль. Объяснительную мэтр получил по факсу.
Олег Павлович простить такого не смог. Когда "няня" пришла с повинной, ее выпроводили вон.
Многие говорили, что Анастасия Заворотнюк сделала большую ошибку, мол, когда еще раз посредственной актрисе предложат роль у самого Табакова. Однако, не стоит забывать, что Олег Павлович, обладая феноменальным чутьем, бездарностей у себя не держал, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Талант Анастасии Заворотнюк заметили и обычные зрители. Артистку в образе няни Виктории Прутковской полюбили на всем постсоветском пространстве. Актриса сделала выбор, который навсегда изменил ее судьбу.
Напомним, по некоторым данным у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Онкологическое заболевание у артистки диагностировали около года назад. Актриса лечилась за рубежом, однако недавно вернулась в Россию. Сейчас знаменитость находится в одной из частных клиник Москвы. СМИ пишут, что шансов на выздоровление у Анастасии Заворотнюк мало.
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