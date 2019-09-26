Диму Билана призывают сдать анализы на наркотики

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), председатель всероссийской политической партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин недоумевает, почему правоохранительные органы до сих пор не отреагировали на скандальный концерт певца в Самаре. Он призвал Диму Билана добровольно пройти проверку на наркотики.

Глава ФПБК подчеркнул, что своим выступлением артист нарушил российское законодательство. Бородин направил запрос Министру Внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации и дать правовую оценку поведению Димы Билана.

Речь идет о выступлении исполнителя в Самаре на концерте в честь Дня Города 8 сентября. Певец забывал слова, а когда вспоминал, то не попадал в ноты срывающимся голосом. На глазах у десятков тысяч горожан с детьми певец делал неприличные движения и жесты. На следующий день Билан выложил в свой Инстаграм видео, на котором попросил у всех прощения и признался, что напился. Он пообещал, что больше так поступать не будет.

"Эксперты ФПБК изучили видео с концерта и пришли к выводу, что состояние Димы Билана обусловлено скорее наркотическим опьянением, чем алкогольным", – заявил Бородин. Он напомнил, что в нашей стране есть закон, согласно которому запрещено появляться в любых общественных местах в состоянии даже алкогольного опьянения.

"И закон этот был нарушен. Почему поведению певца не была дана правовая оценка?", – возмутился Бородин. По его словам, в рамках проверки правоохранители должны взять у артиста анализы на наркотики. Ведь согласно закону "О наркотических средствах и психотропных веществах", "лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно больно наркоманией", может быть "направлено на медицинское освидетельствование".

Причем глава ФПБК подчеркнул, что сдачи одной крови тут мало – сегодня всего за несколько часов можно вывести наркотики из организма с помощью капельницы. Поэтому важно, чтобы Дима Билан сдал на проверку срезы ногтей и волосы, которые практически месяцами хранят следы запрещенных веществ.

Бородин напомнил, что "Дима Билан – заслуженный артист России, республик Чечня, Ингушетия и еще нескольких субъектов федерации. Исполнитель работал наставником подрастающего поколения на шоу "Голос.Дети", дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение". По словам главы ФПБК, все это налагает на него большую ответственность.

Бородин считает, что, появившись перед взрослыми и детьми в невменяемом состоянии, Дима Билан предал доверие общества. "Какой пример могут взять с него юные поклонники?" – отметил Бородин. При этом он добавил, что ему известно, что сразу после инцидента в Самаре председатель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хазмаев заявил о намерении пожаловаться на произошедшее в правоохранительные органы.

Он отметил, что концерт в Самаре – не единичный случай, после которого Диму Билана заподозрили в употреблении наркотиков. Еще в 2014 году поползли слухи о его зависимости после концерта в Нижнем Новгороде.

"Но тут не злорадствовать, а лечить человека надо. Я призываю Диму Билана очистить свою репутацию и добровольно сдать анализы на наркотики! Дурная слава и слухи неприемлемы для кумира миллионов", – заключил руководитель ФПБК.