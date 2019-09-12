"Заслужил второй шанс": оскандалившемуся Билану разрешили загладить вину

Названа точная дата выступления артиста Димы Билана в Самаре. Интересно, ждут ли жители города оскандалившегося певца.

Вот уже несколько дней Сеть лихорадит из-за странной выходки Димы Билана. Выступая на Дне города в Самаре артист неадекватно вел себя на сцене. Исполнитель странно двигался и не попадал в ноты.

На следующий день жители города создали петицию, в которой потребовали от местных властей извинений за приглашение Димы Билана. Зрители заподозрили, что звезда отечественной эстрады была пьяна.

После в личном аккаунте "Инстаграм" вокалист попросил прощения у жителей Самары за выступление в нетрезвом виде. Дима Билан признался, что "не рассчитал" так как давно не употреблял алкоголь. Знаменитость обещала в ближайшее время еще раз приехать в город и выступить бесплатно. Кроме того, исполнитель планирует оплатить установку детской площадки и покупку аппаратуры в детскую больницу.

Представили Димы Билана не сразу договорились с местной администрацией о новом концерте. Власти города предлагали звезде выступить 8 марта. Однако сегодня, 12 сентября, губернатор области Дмитрий Азаров сообщил, что бесплатный концерт Димы Билана пройдет 29 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом – за это Дима точно заслужил второй шанс", – отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, жители Самары "отличаются добротой и отходчивостью", поэтому, скорее всего, примут извинения столичной звезды. Губернатор надеется, что на этот раз все пройдет хорошо.