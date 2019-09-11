"Прямо святоша": покаяние Билана после пьяной выходки отказались слушать

Вокалисту пришлось просить прощения за скандальное выступление на Дне города в Самаре. Дима Билан признался, что вышел на сцену после пары стопок коньяка.
По словам артиста, он немного не рассчитал. "Поскольку я веду здоровый образ жизни, общаюсь с диетологом, ем каждые 3,5 часа, так как есть достаточно серьезные проблемы с желчным пузырем и пищеводом, видимо, из-за долгого отсутствия алкоголя в моей жизни, я не рассчитал с коньяком. Это сыграло со мной жуткую шутку", – говорит Дима Билан.
Артист пообещал в ближайшее время загладить вину перед жителями Самары. Дима Билан оплатит установку в городе детской площадки, купит нужную аппаратуру в детскую больницу, также вокалист даст бесплатный концерт.
Добавим, что верных поклонников тронула речь вокалиста. Отмечалось, что Дима Билан не первый артист, выступивший перед зрителями в нетрезвом виде.
"Да простите вы его, не судите, чем сами то лучше в некоторых обстоятельствах (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А ему верю, у всех бывает, он же живой человек", "Дима со всеми бывает. Хорошо, что извинились на многих концертах поют нетрезвыми артисты", "Ну, хоть хватило смелости признаться! Прибухнул, с кем не бывает! Пьяным на сцену лезть, это ж не караоке 🎤", – оправдывают Диму Билана фанаты.
К слову, не все пользователи Сети готовы забыть пьяную оплошность артиста. Покаяние Билана многие и слушать не захотели. "Обмудок-наркоман 😂", "Противно слушать! Прям святоша", "Позорище", "Нет, не заслуживает. Они это себе могут позволить в провинции. Попробовали бы в Москве так себя вести", – пишут пользователи Сети в Instagram-аккаунте "Дни.ру".
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