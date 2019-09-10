Нарколог проанализировал видео со странным Биланом

Дима Билан попал в скандал после обнародования в Сети видео с его выступления в Самаре. Странное поведение популярного артиста прокомментировал психиатр-нарколог.

Выступление Димы Билана на Дне города в Самаре завершилось скандалом. Зрители утверждают, что артист неадекватно вел себя на сцене: подозрительно медленно пил, сидел, выпучив глаза, и странно двигался. Кроме того, очевидцы утверждают, что победитель "Евровидения" пел мимо нот. Зрители заподозрили, что Дима Билан был попросту пьян. Интересно, что артист не пользовался фонограммой, при этом пытался импровизировать, что, по мнению фанатов, совсем не украсило его исполнение.

Журналисты попросили прокомментировать скандальное видео с выступления артиста психиатра-нарколога Алексея Казанцева. Эксперт вынес вердикт, что сознание Димы Билана во время его участия в концерте в Самаре, скорее всего, было изменено. "Чем именно оно изменено, сложно сказать, поскольку съемки велись издалека. Видно, что он импровизирует, но не попадает в ноты, ведет себя странно по отношению к его стандартному поведению. Но сказать, алкогольное или наркотическое тут опьянение, нельзя", – отметил специалист.

Нарколог рассудил, что и на "чистый алкоголь" не похоже. "Если он и есть, то в небольшой дозе. Почему и наводит на мысль, что он употреблял какие-то психоактивные вещества", – цитирует эксперта Life.

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан выступил с извинениями перед самарскими поклонниками. Он признался, что выступал в нетрезвом состоянии. Якобы незадолго до появления на сцене певец встретил в отеле друзей и выпил с ними коньяк, при этом "совершенно не рассчитал". "Посколько я веду здоровый образ жизни, общаюсь с диетологом, ем каждые 3,5 часа, так как есть достаточно серьезные проблемы с желчным пузырем и пищеводом, видимо, из-за долгого отсутствия алкоголя в моей жизни, я не рассчитал с коньяком. Это сыграло со мной жуткую шутку", – покаялся Дима Билан.

Чтобы исправиться, певец в ближайшее время намерен провести в Самаре "концерт абсолютно открытый, бесплатный, качественный, с хорошим звуком". К тому же артист пообещал установить в городе детскую площадку, а в детскую больницу завезти нужную аппаратуру. "Я хочу посмотреть каждому зрителю в глаза и извиниться лично. Я очень ценю вас, не представляю свою жизнь без сцены. Все мы люди. Каждому нужно дать шанс. Я исправлю ситуацию и больше подобного происходить со мной не будет. Все свои обещания я выполню", – завершил свое обращение к зрителям Дима Билан.