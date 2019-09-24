Водонаева больно ужалила отличившуюся Собчак

Телеведущая отметила, что Бондарчуку и Андреевой удалось сделать по-настоящему приватный праздник. По мнению Алены Водонаевой, режиссеру и артистке удалось, прикладывая минимальные усилия, переплюнуть Ксению Собчак, которая из кожи вон лезла, чтобы ее свадьба с Константином Богомоловым наделала много шума.
Водонаева подчеркнула, что Паулине и Федору удалось уговорить гостей отказаться от соцсетей на время торжества. Примечательно, что никто из присутствующих на банкете не нарушил обещания.
"В результате о том, что происходило в стенах петербургского особняка, до сих пор гадают журналисты и знакомые пары, которые не получили заветные приглашения. Зато теперь мы знаем, что не обязательно ехать в ЗАГС на катафалке, чтобы о вашей свадьбе судачила вся страна. Но как бы Федор и Паулина ни старались обойтись без лишнего шума, беспрецедентная приватность только подогрела интерес к их торжеству", – больно ужалила отличившуюся Собчак Водонаева. Сообщает 7 Дней.ru.
Напомним, 13 сентября состоялась свадьба одной из самых обсуждаемых пар в отечественном шоу-бизнесе – Ксении Собчак и Константина Богомолова. К ЗАГСу теледива и ее избранник приехали на похоронном авто, обитым красной тканью, и с прикрепленными на крышу двумя золотыми кольцами. На крыле машины виднелась надпись: "Пока смерть не разлучит нас". После фотосессии около главных достопримечательностей столицы знаменитости обвенчались в храме.
Праздник в честь влюбленных состоялся на территории музея Москвы на Зубовском бульваре. Гостей мероприятия развлекали звезды отечественного шоу-бизнеса и новобрачные. Ксения Собчак исполнила для присутствующих эротический танец.
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