"Ревела весь вечер": певица Глюкоза сделала откровенное признание о свадьбе Бондарчука

"Дорогие наши, любимые друзья. Ваш союз соткан из любви, искренности, взаимного уважения и трепетного отношения", – написала исполнительница в соцсети. При этом она призналась, что ревела весь вечер на их свадьбе, "потому что смотреть на влюбленных и безумных можно только так".
"Долгих и счастливых вам лет вместе, вы – настоящая опора друг для друга", – высказалась певица Глюкоза. Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям звездной пары.
Отметим, на свадьбе Бондарчука и Андреевой артистка появилась вместе с мужем, предпринимателем Александром Чистяковым. Тем самым певица Глюкоза развеяла слухи о разводе.
Напомним, свадьба режиссера и актрисы состоялась 17 сентября в Санкт-Петербурге. Влюбленные расписались после трех лет отношений и устроили пышный праздник для друзей в Юсуповском дворце. На торжество они потратили несколько миллионов рублей.
Помимо певицы Глюкозы с супругом на свадьбе Бондарчука и Андреевой были многие звезды. Они пригласили 200 человек, среди которых были: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Светлана Лобода, Ксения Собчак и Константин Богомолов и другие знаменитости.
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