Богомолов снял вместе Собчак и Ефремова после насилия

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы" – Ивана Крутихина, которого играет Никита Ефремов. В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого спрятано по скелету.
"Этот проект для меня не столько про социум, сколько про человека, – рассказал Богомолов. – Он связан в первую очередь с исследованием природы человека и, в том числе, природы насилия – как одной из форм человеческих отношений. Потому что, как и любовь, насилие – это вещь, всегда неизменно касающаяся двух людей и более, это про отношения.
"Наш проект снят по мотивам – в основу сценария легла история, произошедшая с реальным человеком, – делится исполнитель главной роли Никита Ефремов. – Но персонаж, которого я играю, на мой взгляд, существенно отличается и идеологически, и внешне от прототипа. Он внешне абсолютно уверен в себе и спокоен".
В 8-серийном сериале сыграют многие популярные актеры - Игорь Гордин, Дмитрий Куличков, Константин Александр Семчев, Артем Михалков, Игорь Хрипунов, Дмитрий Лысенков. А выйдет он уже в будущем году.
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