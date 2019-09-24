Россияне затравили Собчак за роль у Богомолова

Телеведущая нарвалась на резкую критику пользователей Сети. Ксения Собчак спровоцировала нападки в свой адрес, похваставшись участием в сериале "Хороший человек" у мужа-режиссера.

Знаменитость, недавно ставшая супругой Константина Богомолова, рассказала на своей странице в "Инстаграме", что "прошла кастинг у одного известного режиссера". Реакция фолловеров оказалась резко негативной. Вместо того, чтобы порадоваться за Ксению Собчак, большинство посчитало, что роль досталась звезде по блату.

Одним из тех, кто обрушился на ведущую, стал писатель и бизнесмен Сергей Минаев, ныне главред русского Esquire. "Все через постель. Как *** не стыдно-то", – высказался он. Предпринимателя поддержали подписчики знаменитости: "Как обычно, в кино. Все через постель", "Тот случай, когда кастинг через постель", "Блат – большое дело!"

Ксения Собчак с сарказмом ответила Сергею Минаеву и фолловерам. "Сереж, мне столько лет, что "постель" – уже давно МОЕ условие", – заявила она.

Как писали "Дни.ру", теледива исполнит роль в сериале Константина Богомолова "Хороший человек", рассказывающем о злодеяниях серийного убийцы Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк". До разоблачения преступник имел репутацию во всех смыслах положительного человека. Кого в фильме будет играть Ксения Собчак, пока не известно.