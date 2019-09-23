Жигунов проглотил язык из-за случившегося с Заворотнюк

Напомним, что двух знаменитостей связывают не только партнерские отношения. Артисты встречались с 2004 по 2008 год, но по неназванной причине решили разойтись. Тем не менее, Сергей никогда не позволял себе высказываться о бывшей возлюбленной в негативном ключе.
В последнее время слухи о раке мозга у Заворотнюк все чаще стали наводнять пространство интернета. Не так давно появилась информация, что "няню Вику" перестали лечить и просто поддерживают жизнь с помощью медицинских аппаратов. Корреспонденты издания Nation News связались с Жигуновым, чтобы взять у него комментарий, однако артист не пожелал давать развернутых комментариев.
"Отношение ко всему этому у меня, конечно, есть, но комментировать не буду, простите. Про меня все перевирают, поэтому теперь я просто молчу, извините", – сказал Сергей журналистам.
Ранее он сообщал, что Анастасия – человек с богатой фантазией, однако она вряд ли могла сознательно запустить слухи о своей болезни в интернет. Жигунов подчеркнул, что Заворотнюк не такой человек.
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