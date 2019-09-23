Вердикт врачей об Анастасии Заворотнюк: опухоль неоперабельна

Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк не оптимистичны. По некоторым данным, врачи сделали вывод, что опухоль звезды сериала "Моя прекрасная няня" не поддается хирургическому вмешательству.

В частной московской клинике Анастасия Заворотнюк, по некоторым данным, провела три недели после того, как приехала из-за рубежа. Говорят, до этого артистка лечилась в Польше и Германии. Согласно данным телеграм-канала Mash, столичные медики пришли к выводу, что оперировать актрису не представляется возможным – ее опухоль неоперабельна.

Теперь должное состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" будут поддерживать только медикаментами. Отметим, что сейчас артистка находится в стабильно тяжелом состоянии. Рядом с ней находится ее директор, а также самые близкие – мать Валентина Борисовна и старшая дочь Анна.

Что касается молодого мужа Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева, то, как говорят, он вынужденно покинул актрису. Дело в том, что фигуриста ждет работа. Спортсмен является исполнителем главной мужской роли в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

Интересно, что до последнего времени упорно муссировались слухи о том, что ради любимой жены фигурист был вынужден отказаться от работы и все время проводить рядом с благоверной. Но ясность в вопрос внесла сама Татьяна Навка. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" спортсменка расставила все точки над i, заявив, что Петр Чернышев выступит на всех ранее заявленных шоу.

Между тем в новом выпуске передачи "Звезды сошлись" знаменитости обсудили состояние Анастасии Заворотнюк. Владимир Фриске, чья дочь певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году от опухоли головного мозга, категорично объявил, что если такой же диагноз у актрисы, то спасти ее невозможно.