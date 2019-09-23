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"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Появились новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Журналисты раздобыли комментарий пациентки той же клиники, где якобы находится звезда сериала "Моя прекрасная няня".
прочитано 768 раз

На днях стало известно, что Анастасии Заворотнюк якобы сделали вторую операцию. Журналист Сергей Майоров со ссылкой на директора актрисы объявил, что "появилась надежда". Состояние "прекрасной няни" в подробностях обсудили отечественные знаменитости на шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись".

Так, журналисты умудрились найти и разговорить пациентку якобы того же медцентра, в котором находится и Анастасия Заворотнюк. По ее словам, популярную актрису действительно доставили в клинику 13 сентября. Сейчас же, по словам женщины, артистку отключили от аппаратов, лекарства не дают, а медики поддерживают лишь работу сердца.

Материал дополняется

23 сентября 2019, 12:37

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Так где????вот уроды!!'
1

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