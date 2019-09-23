"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк

На днях стало известно, что Анастасии Заворотнюк якобы сделали вторую операцию. Журналист Сергей Майоров со ссылкой на директора актрисы объявил, что "появилась надежда". Состояние "прекрасной няни" в подробностях обсудили отечественные знаменитости на шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись".
Так, журналисты умудрились найти и разговорить пациентку якобы того же медцентра, в котором находится и Анастасия Заворотнюк. По ее словам, популярную актрису действительно доставили в клинику 13 сентября. Сейчас же, по словам женщины, артистку отключили от аппаратов, лекарства не дают, а медики поддерживают лишь работу сердца.
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