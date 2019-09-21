Довлатова взорвалась из-за спекуляции на болезни Заворотнюк

Актриса в гневе на тех, кто "пиарится" на состоянии здоровья знаменитости. Довлатова дала понять, что не разделяет стремления журналистов информировать народ.
"Я знаю, что все, что говорилось раньше, было враньем... Пока Петр (муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев – Прим. ред.) не сообщил все сам… Они хотят, чтобы об этом не писали", – приводит слова ведущей Teleprogramma.pro. Отметим, что помимо Довлатовой некоторые звезды российского шоу-бизнеса тоже утверждают, что многое из того, что говорится о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк – неправда.
Напомним, ранее стало известно, что врачи вывели онкобольную актрису из медикаментозной комы. Ее перевели из реанимации в обычную палату. Состояние звезды оценивается как стабильное. Медики утверждают, что отек мозга Анастасии Заворотнюк уменьшился. Вместе с тем, также появились противоречивые данные, что знаменитость вовсе и не была в коме.
Как писали "Дни.ру", поступает крайне противоречивая информация относительно состояния здоровья актрисы. Родные пока не хотят рассказывать, как на самом деле чувствует себя Анастасия Заворотнюк.
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