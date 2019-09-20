Никаких опухолей не было: вся правда о больной раком Анастасии Заворотнюк

Друзья и родственники артистки окончательно перестали скрывать факт ее болезни. Так, друг Анастасии рассказал, что еще пару лет назад у нее было здоровье, как у космонавта.
Актриса и ее муж мечтали о малыше и активно пытались его зачать. Заворотнюк со всей ответственностью занялась подготовкой к беременности.
"Кто-то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать. В любом случае, не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь", – поделился мнением коллега артистки.
По словам друга звезды, за год до беременности Заворотнюк прошла в элитном медицинском центре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла бы ей забеременеть.
"Прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов", – заявил приятель актрисы.
Друзья поведали, что страшный диагноз Анастасии поставили зимой текущего года. Обескураженная знаменитость тут же отправилась лечиться за границу, к лучшим врачам Европы. К сожалению, избавить ее от смертельного недуга им не удалось.
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