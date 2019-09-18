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"Состояние обратимое": онколог высказался о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актрисе, у которой диагностировали рак, дали шанс на выздоровление. Ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов заявил, что отек мозга, который, по слухам, случился у Анастасии Заворотнюк – не повод ставить крест на человеке.
прочитано 9610 раз

По словам врача-онколога, "отек мозга – состояние обратимое". Специалист отметил, что через это состояние на тех или иных этапах диагностики или лечения проходит достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Вместе с тем, Борис Холодов добавил, что надо рассматривать каждый конкретный случай индивидуально. Прежде всего, необходимо определить, из-за чего развился отек, и есть ли какая-то "лечебная перспектива". По словам медика, порой вместе с лечением опухоли уходят и осложнения, к которым относился и отек.

Кроме того, онколог заявил, что даже при опухоли человек может сохранить трудоспособность на несколько ближайших лет. Главное подобрать правильное лечение. Специалист отметил, что ему известны случаи, когда люди живут много лет даже со злокачественными неоперабельными опухолевыми процессами, сообщает "Газета.ру".

Напомним, по имеющейся информации, Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии в одной из столичных клиник. Поступает крайне противоречивая информация относительно состояния здоровья актрисы. Родные пока не хотят рассказывать, как на самом деле чувствует себя Анастасия Заворотнюк.

Автор: 18 сентября 2019, 17:56
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Это как это от глиомы перешли к отеку ? И вообще, официальный диагноз не озвучивался, сплошное БиБиСи баба бабе сказала ) Ах ну да, Бог же услышал людские молитвы за няню Настю )))) Блин, цирк уехал клоуны остались
Шакал недоволен?а так ждал с нетерпением
Гость
Ответить
очередной спектакль, могли бы сказать правду , семья Заваратнюк сами виноваты, дали повод сплетням.
Гость
Ответить
Дай тебе Бог здоровья,Настенька!
Гость
Ответить
Это как это от глиомы перешли к отеку ? И вообще, официальный диагноз не озвучивался, сплошное БиБиСи баба бабе сказала ) Ах ну да, Бог же услышал людские молитвы за няню Настю )))) Блин, цирк уехал клоуны остались
Гость
Ответить
Дай то бог....живи Анастасия.
Гость
Ответить
Бог услышал молитвы....................
валерий
Ответить
живи с миром
1

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