Архивные фото умирающей Заворотнюк взбудоражили народ

Соцсети пестрят постами сочувствия и соболезнований. Большинство интернет-пользователей не могут поверить в происходящее: как такая молодая, цветущая женщина, прекрасная актриса может заболеть таким страшным недугом?
Вся страна переживает за Анастасию Заворотнюк. Миллионы поклонников молятся о том, чтобы актриса выздоровела вопреки всем прогнозам. "Пусть это будет неправдой", "Нет просто слов, как обидно, больно, такая умница, за что?", "Какой кошмар. Очень жалко. Прекрасная, красивая женщина. Желаем ей выздоровления", – высказываются россияне.
Как писали "Дни.ру", печальный диагноз популярной актрисе якобы был поставлен весной в Германии. В одной из немецких клиник в апреле Анастасия Заворотнюк была прооперирована. Медики сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
Напомним, сообщения об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк начали поступать 13 сентября. Данные о том, что актриса умирает, муссировались еще несколько недель назад. Однако тогда официальные представители звезды категорически отрицали их. Сейчас они вовсе не комментируют новости об Анастасии Заворотнюк. Молчат и ее родные.
Популярные темы форума
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Дочки ....матери