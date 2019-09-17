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Архивные фото умирающей Заворотнюк взбудоражили народ

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
После известия о том, что актриса больна раком мозга, в "Инстаграм" стали всплывать архивные снимки со звездой. Россияне бурно реагируют на новости о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Продолжение: Супруг срочно приехал к тяжелобольной Заворотнюк
прочитано 64505 раз

Соцсети пестрят постами сочувствия и соболезнований. Большинство интернет-пользователей не могут поверить в происходящее: как такая молодая, цветущая женщина, прекрасная актриса может заболеть таким страшным недугом?

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Сюжеты У Заворотнюк рак мозга: все новости

Вся страна переживает за Анастасию Заворотнюк. Миллионы поклонников молятся о том, чтобы актриса выздоровела вопреки всем прогнозам. "Пусть это будет неправдой", "Нет просто слов, как обидно, больно, такая умница, за что?", "Какой кошмар. Очень жалко. Прекрасная, красивая женщина. Желаем ей выздоровления", – высказываются россияне.

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com

Как писали "Дни.ру", печальный диагноз популярной актрисе якобы был поставлен весной в Германии. В одной из немецких клиник в апреле Анастасия Заворотнюк была прооперирована. Медики сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, сообщения об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк начали поступать 13 сентября. Данные о том, что актриса умирает, муссировались еще несколько недель назад. Однако тогда официальные представители звезды категорически отрицали их. Сейчас они вовсе не комментируют новости об Анастасии Заворотнюк. Молчат и ее родные.

Рак у Анастасии Заворотнюк: эта новость поразила россиян, как гром среди ясного неба. Фото: www.globallookpress.com

Автор: 17 сентября 2019, 17:39

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ага,божий промысел:все подохните без прощения,и Настя в том числе....этот придурок Задорнов йогой занимался и сдох.Правда,в молодости бухал....а этот актёр Кузнецов ещё более идиот ,с 14 лет йогой занимался ,не жрал мясо ,не пил, травку одну кушал,и заболел раком в 54 года.Вот я ржал!!!!!Придурок Чертов!!!А когда ж не жрать ,как не в молодости???Вот я б в армии травку кушал,там жрать круглосуточно охота.И когда усох совсем от рака ,в последние дни жизни,у своей невесты, за столом ,попросил винца отхлебнуть из её бокала,мол ,хоть, перед смертью попробовать,что это такое ,так она от него аж отпрыгнула,-боялась что сама заразится.Сдох в 59 лет-отмучался йог хренов...Чем славится индийская культура?
Ну, скажем, – Шива – многорук, клыкаст…
Еще артиста знаем – Радж Капюра
И касту йогов – странную из каст
Говорят, что раньше йог
Мог
Ни черта не брамши в рот –
Год,
А теперь они рекорд
Всё едят и целый год
Пьют!
А что же мы? И мы не хуже многих –
Мы тоже можем много выпивать, –
И бродят многочисленные йоги –
Их, правда, очень трудно распознать
Очень много может йог
Вот один недавно лег
Вдруг –
Третий день уже летит, –
Стыд! –
Ну а йог себе лежит
Спит
Я знаю, что у них секретов много, –
Поговорить бы с йогом тет-на-тет, –
Ведь даже яд не действует на йога:
На яды у него иммунитет
Под водой не дышит час –
Раз
Не обидчив на слова –
Два
Если чует, что старик
Вдруг –
Скажет "стоп!", и в тот же миг –
Труп!
Я попросил подвыпимшего йога
(Он бритвы, гвозди ел как колбасу):
"Послушай, друг, откройся мне – ей-бога
С собой в могилу тайну унесу!"
Был ответ на мой вопрос
Прост
Но поссорились мы с ним
В дым, –
Я бы мог открыть ответ
Тот
Но йог велел хранить секрет
Вот…
Гость
Ответить
ну и где эти фото?
Гость
Ответить
Госпожа Нарская, Настя НЕ умирающая, а болеющая женщина. Кто Вам дал право так себя вести?! В погоне за жаренными заголовками и быстрыми денежками вы абсолютно забываете об элементарных человеческих границах поведения. Нельзя своим коротким умишком и грязными лапами лезть в Божий промысел...думаете вы вечная или ваши близкие?;) Не гневите небеса, поостыньте!
Гость
Ответить
Лапочка, держись!
Света
Ответить
Гость
Надо в живую воду её погрузить!!!И сразу исцеление наступает!!!Хворостовского,Фриске,Задорнова не успели погрузить,а то б как новые были....
Я так предполагая, что вас от туда зря вытащили!
Света
Ответить
Уже надоела эта новость о Заворотнюк , она стала навязчивой.
Есть другие интересные темы, чем обсос болезни актрисы.
Гость
Ответить
Надо в живую воду её погрузить!!!И сразу исцеление наступает!!!Хворостовского,Фриске,Задорнова не успели погрузить,а то б как новые были....
СКОРБЯЩИЙ О БЫЛОМ !!!Гость
Ответить
ВРАЧИ МНЕ СДЕЛАЛИ ТРЕПАНАЦИЮ ЧЕРЕПА И Я ХОДИЛА ПО АДУ И РАЮ И ВЕРНУВШИСЬ НА ЗЕМЛЮ Я ПРОЖИВУ ДОЛГО У УВИЖУ РУССКОГО ЦАРЯ
(Татьяна Белоус)

Умерла, увидела рай и ад.
<цензура>=75y0bXHUAF0

Свидетельство Татьяны Белоус: Рай и ад (ОРИГИНАЛ)
<цензура>=JbsVwySRtO4

На этом видео вы увидите свидетельство Татьяны Анисимовой (Белоус), которой Бог показал Рай и ад и дал повеление рассказать об этом людям. Очень подробно описаны разные области Рая и ужас ада. Татьяна встречает в Раю и аду своих родных и знакомых. Также Господь совершил много чудес в ее жизни и в точности исполнил сказанное Им в пророчествах.
Бог любит всех людей, однако грехи, которые совершают люди, навечно разделяют Бога и человека, но Бог все равно любит людей!
"<цензура> так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Иоан.3:16)
Нет другого пути спасения, как только через покаяние и веру в то что Ииисус искупил грехи каждого из живущих на земле. "Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня" (От Иоанна 14:1)
Подобные свидельства Бог дает многим любящим его христианам по всей Земле, не зависимо от конфессии.

П.С.
Иисус был вне Конфессий, он не конфессионален по природе, <цензура> Он Царь Царей
ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИЙ.
СКОРБЯЩИЙ О БЫЛОМ !!!Гость
Ответить
Все в прошлом, увы - теперь это ходячий немощный Труп.
Спасти её могло бы чудо, если госпожа А. Заворотнюк не закладывала за Вортник в сериале Прекрасная няня с мужиками.
Спасти ее может Источник живой воды.
Ей надо 3 раза погрузиться Серафимо-Дивеевский ВОДОЕМ С ТЕМЕЧКОМ.
Источник Спасения!
В ДИВЕЕВЕ ЕСТЬ !!!

П.С.
Но УВЫ и АХ!
Она только Врачам (ВРУНАМ) верит.
УБИЙЦАМ В БЕЛЫХ ПРОСТЫНЯХ!
Аминь
СКОРБЯЩИЙ О БЫЛОМ !!!Гость
Ответить
В связи с тем, что в городах и поселках Сотовые Вышки растут как грибы после дождя.
А в Космосе этих Спутников разных тьма тьмущая - имя им Легион!
Пришло время уходить из городов и рыть землянки.
Защита от ПСИ Психотронного излучения только в землянки!
Никакие бетонные, кирпичные, деревянные и прочие стены вас не спасут.
Только Землянка глубоко в земле спасут вас от радиофона СВЧ.
Я МОЛЮ ВАС, СПАСАЙТЕ СВОИ СЕМЬИ ОТ ЭТОГО ЗЛА.

ЛЮДИ БУДУТ ЧАХНУТЬ ИЗДЫХАТЬ И МРЕТЬ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ.
И ВЫ БУДИТЕ С ТОСКОЙ СМОТРЕТЬ НА ИХНЮЮ СУДОРОГУ,
И ПРЕДСМЕРТНУЮ АГОНИЮ В БЕСПОМОЩНОСТИ МЕДИЦИНЫ!
Аминь
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