Вскрылись сенсационные данные о болезни Заворотнюк

Появились сенсационные данные о состоянии звезды. По данным телеграм-канала Baza, знаменитость не впадала в кому, как ранее писали СМИ.
Также утверждается, что Анастасия Заворотнюк вовсе не находилась при смерти. Однако актриса действительно тяжело больна. "Сейчас в частной клинике в Москве ей проводят курсы лучевой терапии. Заворотнюк сложно ее переносит, но – переносит. Полиорганной недостаточности и параличей у нее тоже не развивалось", – пишут атворы телеграм-канала.
Кроме того, есть информация о том, что с лечением Анастасии Заворотнюк помогли друзья. Якобы, это они сумели привязать ее по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) к одной из лучших частных больниц Москвы. "Это значит, семья Заворотнюк не платит за нахождение в клинике ни копейки", – отмечает телеграм-канал.
Как писали "Дни.ру", ранее состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось настолько, что ее перевели в обычную палату. Врачи будут готовить больную раком актрису к операции.
Напомним, тревожные сообщения о состоянии Анастасии Заворотнюк распространились в СМИ 13 сентября. По некоторым данным, звезда попала в реанимацию в критическом состоянии: у нее был диагностирован отек мозга, а потом наступила полиорганная недостаточность.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Дочки ....матери
Какие тв передачи смотрите, а какие , по вашему,? отстой