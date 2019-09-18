В сознании: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Стали известные новые подробности об Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают рак мозга в последней стадии. Из-за излишнего внимания прессы артистку взяли под охрану, при этом состояние ее якобы не такое критическое, как говорят.

прочитано 6909 раз