В сознании: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

На протяжении нескольких недель в СМИ муссируются новости об Анастасии Заворотнюк. СМи переполошились после опубликованного материала журнала "Тайны звезд", где сообщалось, что у артистки якобы подозревают онкологическое заболевание. С 13 сентября в различных телеграм-каналах начали множиться известия, одно тревожнее другого.
По последним данным, Анастасия Заворотнюк будто бы находится в одном из частных московских медцентров в состоянии глубокой комы. При этом медики якобы отказались от интенсивной терапии и не могут принять решение относительно хирургического вмешательства из-за ее критического состояния. Более того, звезда "Моей прекрасной няни" подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, что, в свою очередь, могло спровоцировать у нее пневмонию. Ситуация, как говорят, ухудшается с каждой минутой, потому что у артистки диагностировали полиорганную недостаточность.
Несмотря на все эти сообщения, точно никто не может сказать, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк. Дело в том, что все ее близкие – молодой муж Петр Чернышев, мать Валентина Борисовна, старшие дети Анна и Майкл – пока не дали ни единого комментария относительно здоровья артистки.
В результате, снедаемые любопытством журналисты решили пойти на крайние меры и попытались проникнуть в клинику, где якобы находится Анастасия Заворотнюк. После этого сотрудникам больницы пришлось выставить круглосуточную охрану на этаже и отдельно – прямо возле палаты, где лежит актриса, утверждает телеграм-канал Baza.
По данным их источника, с Анастасией Заворотнюк не все так плохо. Но и не хорошо, к сожалению. Так, она находится в сознании и дышит самостоятельно. Но медики все равно оценивают ее состояние как тяжелое.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?