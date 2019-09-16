Отказали органы: состояние Заворотнюк ухудшается

Новости об Анастасии Заворотнюк не вселяют оптимизма. Говорят, у популярной актрисы развилась новая болезнь и при этом отказывают органы.

У Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония, утверждает Телеграм-канал Mash. Якобы пневмония стала следствием использования аппарата искусственной вентиляции легких. При этом звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" в коме. По информации источника, столичная клиника, где находится Заворотнюк, буквально два дня назад прекратила ее интенсивную терапию.

Ранее стало известно, что Анастасия лежит в одном из онкологических медцентров Москвы, где применяют новейшие технологии и собственные протоколы лечения. Актрисе оказывают паллиативную помощь. Говорят, пребывание в клинике влетает в копеечку: ценник начинается от пяти тысяч евро, для раковых больных – от восьми. Деньги вносятся до госпитализации и являются депозитом на исследования, анализы и операции.

По некоторым данным, речь идет о частном медицинском центре в Мещанском районе столицы около станции метро "Проспект Мира". Рядом с Анастасией Заворотнюк постоянно находятся мать и муж, фигурист Петр Чернышев. Из-за беды спортсмен решил уйти из ледового шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". В ближайшем окружении говорят, что он не может думать ни о чем, кроме здоровья любимой жены.

Сообщения об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк начали поступать 13 сентября. Данные о том, что актриса тяжело больна, муссировались еще несколько недель назад. Однако тогда официальные представители артистки категорически отрицали их. Сейчас они вовсе не комментируют новости об Анастасии Заворотнюк. Молчат и ее родные.