Отказали органы: состояние Заворотнюк ухудшается

У Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония, утверждает Телеграм-канал Mash. Якобы пневмония стала следствием использования аппарата искусственной вентиляции легких. При этом звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" в коме. По информации источника, столичная клиника, где находится Заворотнюк, буквально два дня назад прекратила ее интенсивную терапию.
Ранее стало известно, что Анастасия лежит в одном из онкологических медцентров Москвы, где применяют новейшие технологии и собственные протоколы лечения. Актрисе оказывают паллиативную помощь. Говорят, пребывание в клинике влетает в копеечку: ценник начинается от пяти тысяч евро, для раковых больных – от восьми. Деньги вносятся до госпитализации и являются депозитом на исследования, анализы и операции.
По некоторым данным, речь идет о частном медицинском центре в Мещанском районе столицы около станции метро "Проспект Мира". Рядом с Анастасией Заворотнюк постоянно находятся мать и муж, фигурист Петр Чернышев. Из-за беды спортсмен решил уйти из ледового шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". В ближайшем окружении говорят, что он не может думать ни о чем, кроме здоровья любимой жены.
Сообщения об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк начали поступать 13 сентября. Данные о том, что актриса тяжело больна, муссировались еще несколько недель назад. Однако тогда официальные представители артистки категорически отрицали их. Сейчас они вовсе не комментируют новости об Анастасии Заворотнюк. Молчат и ее родные.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Ольга или Ксения?
Не хочу делать минет
Не перезвонил после свидания